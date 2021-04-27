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27.04.2021 13:05
Рубрика: Легковые авто

Geely объявила о выходе кроссовера Atlas Pro на российский рынок

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely
Фото: Пресс-служба Geely

Российское представительство Geely анонсировало запуск кроссовера Atlas Pro, который намечен только на третий квартал. Не исключено, что на решение побыстрее расставить точки над "i" повлияло появление "шпионских" снимков модели в Москве. Из них стало понятно, что компания уже активно готовится к дебюту и минимум одна такая машина даже стоит на учете.

Фото: Пресс-слжуба Chery.
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Впрочем, особых подробностей пока нет. О ценах и комплектациях новой модели обещают объявить позже. Как и о ее оснащении. Впрочем, из Одобрения типа на эту машину, полученного более года назад, известно, что у нее будет турбированный 1,5-литровый агрегат мощностью 177 л.с., известный по компактному кроссоверу Coolray, у которого его "задушили" до 150 л.с. Варианты трансмиссий: 6-ступенчатая "механика", 7-скоростной преселективный "робот" и 6-диапазонный гидромеханический "автомат" Aisin. Последняя коробка сочетается с полным приводом.

Впрочем, не исключено, что в ОТТС будут внесены изменения. Ведь оно было выдано на машины китайской сборки, а в Россию вполне вероятны поставки автомобилей с завода Geely в Беларуси. Кроме того, ранее компания анонсировала появление в РФ "мягкого гибрида" - и, по одной из версий, такую систему получит как раз Atlas Pro.

Фото: Пресс-служба Geely

В пресс-релизе упомянуты несколько опций, которые будут доступны у новинки. Это интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора, четыре режима вождения, комплекс технологичных электронных систем, развлекательный комплекс мультимедиа с экраном 12,3 дюйма и системой EasyConnection.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Ну и главная пока новость в том, что Atlas Pro "постепенно заменит популярную в России модель Atlas". Напомним, два последних года этот кроссовер был самым популярным "китайцем" в РФ, но теперь значительно уступает Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7. Почти таким же тиражом продается и Coolray.

Напомним, что кроме двух упомянутых моделей в линейке компании также присутствуют кроссоверы Tugella и Emgrand X7.

#Geely