НАУФОР предложила уравнять налоги на доходы по вкладам и по облигациям

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила распространить на облигации льготу по налогам, которая действует для депозитов, с тем чтобы большинство розничных инвесторов не платили налог с купонных доходов.

С этого года доходы граждан от вкладов облагаются НДФЛ по ставке 13%, если эти доходы превысили необлагаемый процентный доход. Он привязан к ключевой ставке ЦБ РФ на 1 января того года, за который считается налог, и для 2021 года составляет 42,5 тысячи рублей (в основном налог затрагивает вклады на сумму свыше 1 млн рублей). Одновременно с 2021 года введен налог на доходы по облигациям, в том числе по гособлигациям, причем независимо от размера дохода.

Это лишило налогообложение важной в ключевом вопросе нейтральности, заставляя граждан выбирать между вкладами или более рискованными финансовыми инструментами, игнорируя более надежные, но менее доходные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, указывает НАУФОР в докладе "Текущее состояние фондового рынка России и основные направления его развития".

"Государство выстрелило себе в ногу, отказавшись от налоговой нейтральности, потому что в результате этого решения интерес к наиболее надежным государственным облигациям и облигациям крупнейших государственных корпораций резко падает", - сказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев журналистам.