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21.06.2021 13:04
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Tundra: на "слив" компания ответила официальным фото

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В мае Toyota начала тизерную кампанию нового поколения пикапа Tundra, а спустя месяц на сайте Tundras.com появились фото новинки (в настоящее время они удалены), которые, по предварительной информации, содержались в закрытой презентации, разосланной дилерам в преддверии дебюта. Компания ответила на такую диверсию официальным изображением.

Фото: Пресс-служба Toyota
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На "слитых" фото Toyota Tundra представлена в версии TRD Pro, что должно означать наличие у модели определённых аксессуаров, в число которых, судя по всему, входят светодиодная полоса на решётке радиатора, чёрные колёсные диски на шестиболтовом соединении, расширители арок, накладки на бамперы и откидной борт с указанием версии. Не исключено, что Tundra TRD Pro имеет отличительные настройки подвески и трансмиссии.

По предварительной информации, Tundra, готовящаяся сменить поколение впервые за 15 лет, получит новый V6 объёмом 3.5 литра с двойным турбонаддувом. Он придёт на смену 386-сильной "восьмёрке" 5.7 литра и не уступит ей по показателям мощности.

Судя по информации на официальном сайте Toyota в США, нас ждёт ещё как минимум шесть тизеров. Это означает, что премьера новой генерации рамного пикапа состоится этим летом, а в продажу модель может поступить до конца года.

#Toyota