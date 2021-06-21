Новая Toyota Tundra: на "слив" компания ответила официальным фото

В мае Toyota начала тизерную кампанию нового поколения пикапа Tundra, а спустя месяц на сайте Tundras.com появились фото новинки (в настоящее время они удалены), которые, по предварительной информации, содержались в закрытой презентации, разосланной дилерам в преддверии дебюта. Компания ответила на такую диверсию официальным изображением.

На "слитых" фото Toyota Tundra представлена в версии TRD Pro, что должно означать наличие у модели определённых аксессуаров, в число которых, судя по всему, входят светодиодная полоса на решётке радиатора, чёрные колёсные диски на шестиболтовом соединении, расширители арок, накладки на бамперы и откидной борт с указанием версии. Не исключено, что Tundra TRD Pro имеет отличительные настройки подвески и трансмиссии.

По предварительной информации, Tundra, готовящаяся сменить поколение впервые за 15 лет, получит новый V6 объёмом 3.5 литра с двойным турбонаддувом. Он придёт на смену 386-сильной "восьмёрке" 5.7 литра и не уступит ей по показателям мощности.

Судя по информации на официальном сайте Toyota в США, нас ждёт ещё как минимум шесть тизеров. Это означает, что премьера новой генерации рамного пикапа состоится этим летом, а в продажу модель может поступить до конца года.