Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал предварительные итоги досрочных выборов в местный парламент. Политик отметил, что жители страны прошли через тяжелые испытания и пообещал восстановить национальное единство.

"Я благодарю Российскую Федерацию - президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина - за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу", - сказал Пашинян в ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook.

Напомним, выборы в Армении состоялись 20 июня. Пашинян возглавляет партию "Гражданский договор", которая, согласно последним данным, набирает больше всего голосов - 58,52 процента. На втором месте блок "Армения" - 18,56 процента. Явка составила 49,4 процента.