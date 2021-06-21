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Рубрика: В мире

Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал предварительные итоги досрочных выборов в местный парламент. Политик отметил, что жители страны прошли через тяжелые испытания и пообещал восстановить национальное единство.

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"Я благодарю Российскую Федерацию - президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина - за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу", - сказал Пашинян в ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook.

Напомним, выборы в Армении состоялись 20 июня. Пашинян возглавляет партию "Гражданский договор", которая, согласно последним данным, набирает больше всего голосов - 58,52 процента. На втором месте блок "Армения" - 18,56 процента. Явка составила 49,4 процента.

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