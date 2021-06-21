Медики рассказали о состоянии выживших при крушении самолета в Кузбассе

Тринадцать человек, пострадавших в результате авиакатастрофы на курорте Танай в Кемеровской области, находятся под наблюдением врачей.

Выжившие после крушения самолета госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров и Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Среди них жители Кемерова, Юрги, Новосибирска, Бердска, Тулы и Рязани.

- В настоящий момент три человека находятся в реанимации, их состояние остается стабильно тяжелым, - рассказал "РГ" представитель Центра медицины катастроф Антон Дужик. - Еще двое пострадавших переведены из реанимации в общую палату, их состояние значительно улучшилось.

Остальные проходят полное медицинское обследование. Вполне возможно, что завтра несколько человек будут выписаны из больницы.

Напомним, 19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились парашютисты. По предварительным данным, во время набора высоты у воздушного судна отказал один из двигателей. В результате авиакатастрофы 4 человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации и движения воздушного судна, повлекшем гибель людей.