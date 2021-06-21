В Смольном объяснили нагревание батарей в квартирах горожан

Жилищный комитет Петербурга разъяснил, почему летом в некоторых квартирах могут нагреваться батареи. В ведомстве говорят, что в домах проводится промывка систем отопления, это обязательная часть подготовки к отопительному сезону и большинство горожан этих мероприятий даже не замечают, поскольку повышение незначительное и кратковременное.

Максимальная температура воды - 75 градусов. Причем, иногда промывку проводят даже холодной водой. Цель - удаление из трубопроводов и радиаторов различного мусора: песка, ржавчины, окалины, шлама. Системы промывают до тех пор, пока вода не станет чистой.

Без таких мероприятий вода в батареях циркулирует медленнее, трубы и арматура быстрее изнашиваются и теплоотдача существенно уменьшается.

Как правило, промывка проводится в рабочее время, она может занимать от силы несколько часов. Затем батареи естественным образом остывают и для большинства жильцов эти процессы остаются незаметными. Более того, в квартирах, где на батареях установлены вентили, температура радиаторов никак не меняется.

Графики проведения промывки утверждаются ежегодно до 30 апреля, эти документы теплоснабжающие организации предоставляют в администрации районов Петербурга. Корректировка графика выполнения работ возможна по согласованию управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, по данным РИА Новости, жители дома №6 по переулку Пирогова стали жаловаться на жару в квартирах и горячие батареи. А жильцов нескольких домов по улице Декабристов, Гражданской и Казанской жилкомсервис №2 Адмиралтейского района предупредил о том, что при промывке системы центрального отопления в их квартирах может быть повышение температуры.

Стоит отметить, что сейчас в Петербурге царит аномальная жара. Уже третий день подряд погода бьет температурные рекорды. В связи с этим городское управление МЧС выпускает ежедневные обращения к гражданам, в которых просит не покидать свои квартиры в период с 11.00 до 17.00, когда на улице жарче всего.