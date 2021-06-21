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21.06.2021 21:25
Рубрика: Происшествия

Ялта изменит Генплан города, чтобы не допустить новых потопов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Причиной столь катастрофических последствий для городской инфраструктуры Ялты в значительной мере стало стихийное строительство в том числе в руслах рек. Чтобы впредь этого не допустить, муниципальные власти Ялты намерены внести изменения в Генеральный план застройки города. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко, передает пресс-служба администрации Ялты.

В пострадавшей от подтопления Ялте закрыли детские сады

- Затопление части частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что этот самый жилой сектор построен в нарушение норм и правил на земельных участках, которые находятся в руслах рек, чего не может быть в принципе, - рассказала глава администрации.

В результате удара стихии и нагромождения допущенных ранее градостроительных нарушений, на время была выведена из строя практически вся городская инфраструктура. Только в течение последующих двух-трех суток удалось постепенно восстановить электроснабжение, подключить абонентов газового хозяйства и восстановить работу транспорта.

- Мы готовим проект инфраструктурного восстановления и развития нашего города, - сообщила Павленко. - Но прежде всего, мы внесем соответствующие изменения в Генеральный план и иную градостроительную документацию для того, чтобы не допустить впредь таких ситуаций.

Мэр заявила, что русла рек больше не будут застраиваться ни при каких условиях. Напомним, Ялта получила колоссальный урон в результате залпового ливня, обрушившегося на город. Наиболее ощутимо последствия хаотичной застройки ощущались в поселке Кореиз, где местные жители возвели в русле реки три дома. Все они были снесены селевым потоком с гор. При этом разрушенные строения рухнули в русло бурлящего потока, создав дополнительный затор. Впоследствии чистить русло пришлось военным с привлечением спецтехники.

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