Какие выплаты положены в связи с наводнением в Крыму

Страховщики рассказали, на какие выплаты могут рассчитывать люди, пострадавшие от наводнения в Крыму. Так, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, что полис ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

"Владельцы поврежденных в результате затопления автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров", - пояснил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и обратиться в страховую компанию.

По словам Юргенса, сейчас уровень проникновения страхования каско в среднем по стране составляет не более 10%. При этом в подавляющем большинстве договоров стихийные бедствия входят в число страховых рисков.

Что касается жилья, то владельцы страховых полисов имеют право на выплаты, наводнение является страховым случаем.

Аналогичные условия действуют и при страхования жизни: если в договоре есть такой пункт, пострадавшие имеют право на возмещение. "Его размер зависит от условий договора и может достигать очень значительных сумм", - отметил Юргенс.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.