После ливней Ялта накопила больше годового запаса воды

Ливни пополнили основные водохранилища, питающие Большую Ялту. Теперь у города воды хватит больше чем на год вперед. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

- Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 миллиона кубических метров воды при годовой потребности всей Большой Ялты в 21 миллион, - уточнила Павленко. - Хоть один позитив от всей сложной ситуации.

Вместе с тем, съемка с квадрокоптеров показала, что с гор в Ялту продолжает стекать вода. Достаточно мощный поток движется со стороны Ай-Петри под канатной дорогой.

- Со скал идет огромный поток воды, который скорее всего формируется в пещерах, - рассказала мэр Ялты.

Напомним, в Ялте продолжается ликвидация последствий катастрофического ливня, обрушившегося на город. Все коммунальные службы курорта, спасатели, моряки-черноморцы, волонтеры работают на расчистке городских территорий и пляжей. В Ялте восстановили подачу питьевой воды по системе централизованной сети. Продолжается расчистка завалов. Работает городской штаб, координирующий усилия.

Справка "РГ"

Питьевую воду в Ялту подают из двух водохранилищ - Счастливенского и Загорского. Они имеют объем 12 и 28 миллионов кубометров воды соответственно. Воду из Загорского водохранилища по трубопроводу длиной 18 километров перекачивают в Счастливинское. Оттуда она по тоннелю под горной грядой Ай-Петри подается непосредственно в Ялту.