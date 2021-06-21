Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе

Пострадавших при столкновении двух автобусов на Кубани несовершеннолетних пассажиров доставили в Туапсинскую центральную районную больницу № 2 поселка Новомихайловский.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, они получают необходимую медицинскую помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Никто из пострадавших не получил ожоги.

Напомним, в понедельник утром на 23-м километре трассы Е-97 Джубга - Сочи при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря "Шахтинский текстильщик", расположенного в поселке Ольгинка, в Краснодар произошло ДТП с участием автобусов Volvo и MAN, которые двигались в колонне. Предположительно, у одного из них отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием одного из автобусов.

Водителя и 15 детей доставили в больницу для осмотра. По факту ДТП Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку.