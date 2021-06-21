Роспотребнадзор пояснил рекомендации по сокращению рабочего дня в жару

Рекомендации о сокращении рабочего дня в жаркую погоду не касается сотрудников, работающих в удаленном режиме. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Рекомендации не распространяются на дистанционную работу, так как работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников на дому", - цитирует "Интерфакс" комментарий ведомства.

В понедельник Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе в жаркую погоду, в которых, в частности, говорится о возможности сокращения продолжительности рабочего дня. Так, при температуре в рабочем помещении в 28,5 градуса ведомство рекомендует сократить рабочий день на час, при температуре в 29 градусов - на два часа, при 30,5 градуса - на четыре часа". При этом оптимальная температура в помещении должна составлять 24-25 градусов.

В свою очередь заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил, что сокращение рабочего дня не должно сказываться на зарплатах сотрудников.