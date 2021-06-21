В Toyota рассказали о том, как разрабатывали Land Cruiser 300

Toyota Motor выпустила короткий документальный фильм об этапах разработки полноразмерного рамного внедорожника Land Cruiser 300. Напомним, "трехсотку" представили 9 июня.

В 10-минутном ролике о проекте рассказывают шеф-инженер Таками Йокоо, бывший шеф-инженер Садайоши Койари, шеф-эксперт по внедорожным способностям Казаюки Уено, старший эксперт Шигеру Сато и несколько других специалистов компании.

По словам Таками Йокоо, при создании Land Cruiser 300 конструкторы вдохновлялись его легендарным предком - Land Cruiser 80, он выпускался в 1990-1997 гг. и поклонниками марки считается эталонным внедорожником Toyota.

"Мы действительно взяли за ориентир Land Cruiser 80. Даже спустя 30 лет он лучший из Land Cruiser в езде по пересеченной местности. В 300-ке мы хотели превзойти эти способности", - говорит шеф-инженер проекта Land Cruiser 300.

Прототипы новой модели изначально гоняли не только по асфальту, но и по тяжелому бездорожью. По словам Йокоо, никакие расчеты не заменят натурных испытаний на реальных дорогах.

До начала работ по "трехсотке" шеф-инженер проекта пустился в автопробег вокруг Австралии за рулем машины прошлого поколения Land Cruiser 200, на Зеленом континенте встречаются 80% типов дорог, которые только бывают в мире.

Во время этого автопробега Йокоо удивился тому, что устал от езды сильнее, чем прогнозировал - "Крузак" предыдущего поколения требует постоянного внимания к рулевому управлению. Так, одной из задач при разработке нового внедорожника стало снижение усталости водителя, т.е. улучшение ездовой устойчивости, повышение комфорта и звукоизоляции салона. Вместе с тем машина должна была отвечать последним требованиям по пассивной безопасности и уровню выбросов.

В Land Cruiser 300 снизили собственную массу автомобиля настолько, насколько это только возможно, говорит Йокоо. Этого удалось достичь благодаря фирменной концепции модульных платформ TNGA.

Особого внимания удостоилась задняя подвеска - на "трехсотке" их амортизаторы установлены близко к вертикали, это улучшило устойчивость (на машине предыдущего поколения они были диагональными).

Оптимизировали распределение веса и снизили центр тяжести машины, самые увесистые элементы - двигатель и трансмиссию - смонтировали на 28 мм ниже и сместили на 70 мм назад относительно Land Cruiser 200. Легче и сам двигатель, ведь вместо V8 на Land Cruiser 300 установлен V6.

В лонжеронах рамы широко применили инновационную лазерную технологию сварки, она позволяет сочетать элементы, отштампованные из листов металла разной толщины и, таким образом, отказались от наваривания элементов-усилителей. Жесткость рамы и кузова на кручение повышены на 20% относительно Land Cruiser 200, при этом их вес в сумме снижен на 200 кг.

Ездовые характеристики машины доводились с участием гонщиков раллийной команды Toyota Autobody - они говорят, что в новинке достигнут идеальный баланс между свойствами внедорожника и автомобиля на каждый день. Машина точно реагирует на повороты руля, бензиновый двигатель отличается хорошей эластичностью характеристик.

Напомним, продажи Toyota Land Cruiser 300 стартуют ближе к осени 2021 года.