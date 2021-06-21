Постановление губернатора Забайкальского края от 21 июня 2021 года № 48 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 21 июня 2021 года № 48





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года №161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42):

1) преамбулу после слов "от 10 июня 2021 года № 3941" дополнить словами ", от 19 июня 2021 года № 4197";

2) в подпункте 31 пункта 9:

а) слово "рекомендовать" заменить словом "организовать";

б) в подпункте "б" после слов "от общей численности" дополнить словами ", за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте "а" настоящего подпункта,";

3) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Приостановить на территории Забайкальского края деятельность зрелищно-развлекательную прочую:

1) с 13 июня 2021 года по 12 июля 2021 года в части функционирования танцплощадок, дискотек;

2) с 22 июня 2021 года по 5 июля 2021 года в части проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания.";

б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Хозяйствующим субъектам, являющимся собственниками торговых центров, торговых комплексов, детских центров, семейно-развлекательных, спортивно-развлекательных комплексов, игровых залов, рынков и (или) осуществляющим деятельность по управлению ими:

1) приостановить с 22 июня 2021 года по 5 июля 2021 года включительно в выходные дни (суббота, воскресенье) работу детских игровых комнат, расположенных в том числе в объектах торговли и зданиях торговых центров, детских центрах, семейно-развлекательных, спортивно-развлекательных комплексах, игровых залах;

2) установить включительно предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в детских игровых комнатах, - 1 человек на 4 квадратных метра свободной площади детской игровой комнаты, с размещением соответствующей информации на стендах в зданиях и помещениях, в которых размещены детские игровые комнаты.";

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. При передвижении на территории Забайкальского края в общественном транспорте, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки (при возможности). Водителям указанных транспортных средств не начинать движение при наличии пассажира без средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток (при возможности).";

г) в подпункте 2 пункта 8:

слово "рекомендовать" исключить;

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) организовать перевод на дистанционную работу иных категорий работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам);".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42):

1) преамбулу после слов "от 10 июня 2021 года № 3941" дополнить словами ", от 19 июня 2021 года № 4197";

2) подпункт 8 пункта 1 дополнить словами ", а также с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 22 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".







