Захарова назвала действия США беззаконием

"Ничего не изменилось. Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия", - заявила Псаки.

В ответ Захарова поинтересовалась, "а давно ли США стали жить по законам?". "То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает - полное беззаконие", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить", - отметила Захарова.

Отметим, что заявление Псаки прозвучало после слов помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готовит новые антироссийские санкции, в том числе против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, только-только вернувшегося в Вашингтон после консультаций в Москве, санкции не помогут стабилизировать отношении между двумя странами.