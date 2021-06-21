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21.06.2021 10:26
Рубрика: Власть

Захарова назвала действия США беззаконием

Текст: Юрий Когалов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как "беззаконие" действия США в Организации по запрещению химического оружия. Таким образом она отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, заявившей, что женевский саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не внес никаких изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона.

"Ничего не изменилось. Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия", - заявила Псаки.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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В ответ Захарова поинтересовалась, "а давно ли США стали жить по законам?". "То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает - полное беззаконие", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить", - отметила Захарова.

Отметим, что заявление Псаки прозвучало после слов помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готовит новые антироссийские санкции, в том числе против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, только-только вернувшегося в Вашингтон после консультаций в Москве, санкции не помогут стабилизировать отношении между двумя странами.

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