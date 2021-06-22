Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма коронавируса

У индийского штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками человека, что и представляет главную опасность. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вирус не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую. "Он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", - объяснил ученый. При этом вакцина "Спутник V" защищает от всех известных мутаций SARS-CoV-2, заявил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса на 70 процентов более заразен, чем, например, британский. При этом по симптомам он очень похож на обычную простуду: у инфицированных першит в горле, заложен нос, есть насморк и головная боль.

Но медики обращают внимание и на отличительные признаки данной разновидности коронавируса: нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка. У зараженных часто наблюдается диарея.