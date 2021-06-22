Минтруд готовит программу содействия занятости молодежи

В этом году отечественный рынок труда сократится на 1 млн человек - скажутся демографические последствия низкой рождаемости 1990-х годов. На работу выходит самая малочисленная когорта - людей в возрасте 20-24 лет у нас меньше 6,9 млн человек. Для сравнения - в диапазоне от 30 до 34 лет находятся 12,6 млн россиян. Молодежь не перекрывает даже выходящее на пенсию поколение 65-69-летних, их у нас 8,3 млн человек. К 2030 году пенсионеров будет 29%, предупреждала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Это, с одной стороны, серьезный вызов для страны - добиться экономического роста при уменьшении числа работников будет сложно, а с другой - отличная возможность для тех, кто только начинает карьеру.

Молодежь на рынке труда нужна, но для начинающих карьеру предлагают не совсем те вакансии, за которые они готовы взяться. Например, по данным рекрутингового сервиса Headhunter, 14% молодых соискателей хотели бы работать в банковском секторе. Однако такие вакансии составляют только 4% от общего количества мест, куда готовы их принять.

"В целом, ситуация на рынке труда молодежи благоприятная: количество вакансий для соискателей, находящихся в начале карьерного пути, и студентов в начале лета достигло 96 тыс. (в начале года было 54 тыс.), в Москве - 14 тыс. вакансий (в начале года было 9 тыс.), - рассказывает руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. - В среднем, вакансии для молодежи в России прибавляют по 15% ежемесячно, в Москве - по 10%. Темпы прироста резюме молодежи более медленные (по 1-2% в месяц в Москве и России в целом), что постепенно гармонизирует конкуренцию за рабочие места и повышает шансы трудоустроиться сразу после выпуска: сейчас она составляет 5 человек на место против 9 в начале года (в Москве сейчас 9 против 12 в начале года)".

Ситуация на рынке труда для молодежи неоднородная, считает директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Хотя, по его мнению, погоду на нем сейчас определяют соискатели и рабочая сила зачастую может диктовать свои условия, возможности для тех, кто только начинает, все же ограничены. "Очень легко найти работу выпускникам сильных вузов, большинство студентов уже или пристроены, или работают, когда у меня просят посоветовать выпускника, я зачастую ничем помочь уже не могу - все так или иначе уже трудоустроены, - объясняет Владимир Гимпельсон. - Проблемы начинаются у тех, кто учился в средненьких университетах или не учился вообще. Они хотят в офисы на престижные должности, но реальные вакансии для них есть только в супермаркетах, и вот тут приходится искать варианты".

По мнению Гимпельсона, молодежному рынку труда очень повезло, что демографический провал пришелся как раз на годы пандемии. Если бы сейчас выходила в жизнь более многочисленная когорта молодых специалистов, кризис их трудоустройства мог бы быть весьма значительным. "Есть такая особенность отечественного бизнеса - даже при росте он очень вяло создает рабочие места, - говорит Владимир Гимпельсон. - Самое лучшее, что может предпринять в такой ситуации государство, - стимулировать развитие экономики. С ростом оборотов компаний потребность в людях тоже будет расти".

В среднем молодые специалисты тратят на поиск работы не более полутора месяцев, при этом выбирая из нескольких вариантов, добавляет директор по персоналу ИК "ВЕЛЕС Капитал" Марина Миронова. По ее данным, главная проблема при трудоустройстве молодежи - их амбиции. "Это и высокий уровень заработной платы, и интересные задачи, и баланс работы и личной жизни, - объясняет Миронова. - На рынке есть два типа предложений для молодых специалистов: массовые специальности в розничном бизнесе (в финансах, торговле, сфере услуг) и точечные позиции стажировок на не массовых специальностях". В первом случае основная задача новобранца - быстро влиться в рабочий процесс, проявить себя и потом уже начать расти и в должности, и в доходах. Второй вариант предусматривает индивидуальное развитие под руководством опытного коллеги. Такой вариант для компании дороже, поэтому его используют редко. Но для молодого сотрудника он предполагает более интересную жизнь сразу после старта.

Среди молодых работников 60% ценят возможность профессионального развития, а 54% - ищут возможность решать интересные задачи, добавляет руководитель Hays Talent Solutions Олег Ткаченко. Поэтому рутинные начальные ставки их не слишком устраивают. И начинать с малого с перспективой потом добиться интересной работы они тоже не готовы.

В целом по России молодые специалисты готовы взяться за работу с окладом в 37,6 тыс. рублей. Работодатели же предлагают им даже на 1,5 тысячи больше, в столице пороговые рубежи повыше - 53-54 тысячи рублей. "Хотя конкуренция за рабочие места среди молодежи постепенно снижается в течение первых пяти месяцев текущего года, она все еще остается относительно высокой по сравнению с общими показателями рынка труда и входит наряду с высшим менеджментом, юристами, специалистами в области искусства, развлечений, масс-медиа, в пятерку высококонкурентных - во всех из них конкуренция держится выше 5 резюме на одну вакансию, в то время как на рынке в целом сейчас конкуренция опустилась до значения менее 4 резюме на одну вакансию, - уточняет Ирина Святицкая. - В обычной ситуации этот показатель находится в интервале от 5 до 6".

В результате складывается ситуация, при которой молодые люди, не имеющие за спиной финансовой поддержки, вынуждены идти на производство, в ритейл, в курьеры или строители просто чтобы заработать денег на жизнь, признает Жанна Волкова. Их реальное трудоустройство зачастую не совпадает с изначальными ожиданиями и планами. В статистике такие жизненные трагедии не отображаются, зато очень сказываются и на качестве рабочей силы, и на уровне удовлетворенности граждан своей жизнью, заключили в Ассоциации частных агентств занятости.