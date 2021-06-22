От сердца к сердцу: начало войны в памяти ветеранов и рисунках детей

Ветерана Полярных конвоев, моряка-североморца Павла Васильевича Лапшинова не стало в марте 2021-го. Но память о нем и его собственные воспоминания остаются с нами и сегодня, через 80 лет после того июньского дня, что разделил жизнь миллионов семей на до и после.

Краснофлотец Павел Лапшинов на эсминце «Гремящий». Фото: из семейного альбома П.В. Лапшинова

Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы…

Эти строки Константина Симонова созвучны с судьбой героя нашей публикации. Войну старшина эсминца "Гремящий" встретил на Северном флоте, куда незадолго до этого их корабль перебазировали с Балтики. И прошел ее "от звонка до звонка". Участвовал в проводке союзнических караванов с грузами по ленд-лизу, за что в 1943-м был награжден медалью короля Великобритании Георга VI, а до этого - нашей медалью "За боевые заслуги".

Старшина Павел Лапшинов и его медаль от короля Великобритании Георга VI «За боевые заслуги». Фото: Из семейного альбома П.В. Лапшинова

Только в 47-м смог Павел Лапшинов вернуться со службы во флоте. И еще полвека строил для флота корабли. Об этом легендарном человеке "Российская газета" рассказывала в канун его 100-летнего юбилея и в дни прощания с ним в Северодвинске, где он бросил якорь уже после войны и где к его боевым наградам добавилось трудовые, а сам он стал Почетным гражданином города корабелов.

Судьба дала возможность моряку-североморцу быть с нами - детьми и внуками-правнуками - в год 75-летия Победы. И тогда к нему обратились организаторы международного конкурса детских рисунков с просьбой рассказать о первом дне войны. Одновременно были записаны воспоминания и других фронтовиков, тружеников тыла, а также совсем уже немногих оставшихся в живых участников союзнических конвоев из Англии и Шотландии.

Такие воспоминания наших и британских ветеранов, обработанные и представленные в аудио-формате, стали основой для международного конкурса детских рисунков. Его задумали и совместно провели сотрудники Библиотеки иностранной литературы и посольства Великобритании в Москве. Детям школьного возраста (до 15 лет) и малышам-дошкольникам предлагалось послушать аудио-воспоминания, выбрать и проиллюстрировать наиболее запомнившуюся историю.

И многие, что ни удивительно, выбрали рассказ моряка-североморца Лапшинова.

- Его никогда не забудешь - первый день, - звучит в наушниках спокойный, без пафоса, голос ветерана.

И тут же следует уточнение: "работать по авиации" начали не 21-го, а еще 17 июня, когда над кольским побережьем стали летать самолеты со свастикой.

- Команды никакой нет, мы стоим в Полярном. А это летали разведчики. И лишь 20 июня посадили в Мурманске одного фашистского летчика, он сказал: "На границе стоят наши дивизии, скоро начнется война". Тогда только пришел приказ: если над вами будет лететь такой самолет - сбивайте… Но этого не получилось.

С субботы на воскресенье в Полярном, где в это время года сплошной день, планировали открытие футбольного сезона. А Павел Лапшинов - заядлый футболист, сам организовал футбольную команду - очень неплохую, по его словам. Но поступил приказ - в ночь с 21-го на 22-е отойти из Полярного в Ваенгу, как назывался в то время нынешний Североморск.

- Мы отошли в Ваенгу, а в десять утра первые "Юнкерсы" начали нас бомбить. Летели на аэродромы, а видят - корабли стоят, и - к нам. Мы стали отбивать. Но что греха таить - вооружение было, особенно зенитное, очень слабое, неточное. Наши пушки - пока приготовишься, выстрелишь. А самолеты "Юнкерс", "Мессершмит" - быстроходные, снаряды наши рвались далеко в стороне…

Тогда, по словам ветерана, командир "Гремящего" принял решение сформировать дополнительный расчет на орудие левого борта.

- Вот на эту пушку как раз я попал. Был артиллерийским электриком, и моя специальность - установщик целика и прицела. Это был мой боевой номер.

В июне 2020-го на сайте диппредставительства Великобритании в Москве сообщили о завершении конкурса детских рисунков, назвали имена победителей и призеров. В нескольких номинациях ими стали Андрей Дмитриев, Даниил Башлак, Виктория Онучина, Тарас Мошкутело, Варвара Гурьянова и Валерий Шулепов. Специальным призом от посла Великобритании отметили работу Дмитрия Белякина.

Тогда же в Детском зале Библиотеки иностранной литературы организовали выставку работ финалистов.

"Маленьким иллюстраторам выпала возможность предложить своё видение историй ветеранов войны - о солдатской жизни и судьбе, о тяжелых испытаниях и потерях, о дружбе и незаменимой поддержке", - сказано в анонсе к ее электронному каталогу, который доступен по этой ссылке.

Творческие работы победителей конкурса в качестве подарка переслали ветеранам - авторам воспоминаний. Одним из первых такой рисунок получил в год своего 100-летия Павел Васильевич Лапшинов.