Старшина с "Гремящего" Павел Лапшинов умер на 102-м году в Северодвинске

Ветерана Северных конвоев и старейшего в России корабела Павла Васильевича Лапшинова не стало 10 марта 2021 года. Старшина с эсминца "Гремящий" земной путь завершил в Северодвинске, с которым судьба его связала на 75 послевоенных лет. В городе корабелов и будут прощаться со своим почетным гражданином, заслуженным кораблестроителем, ярким и мудрым человеком, чьи профессиональные заслуги и общественные инициативы отмечены знаком-наградой "Достояние Севера".

У Павла Васильевича и до этого было немало высоких наград. Орден Трудового Красного Знамени и орден Ленина - за работу на заводе №402, который потом стал называться Северным машиностроительным предприятием, а теперь просто и коротко: "Севмаш".

Фото: Пресс-служба "Севмаша"

Сняв форму военного моряка только в 1947-м, бывший старшина с эскадренного миноносца "Гремящий" уже в зрелом, почти 30-летнем возрасте осваивал гражданские специальности. Параллельно заканчивал вечернюю школу, учился в техникуме. А с 1954-го и до ухода на пенсию строил корабли: три дизель-электрических и 9 атомных подводных лодок - и каждый, как принято говорить, заказ оставил свой след и свои зарубки в памяти и судьбе Лапшинова.

Особая страница - создание уникального в своем роде плавдока "Сухона". Он нужен для спуска на воду новых АПЛ и начального этапа испытаний. Павел Васильевич был ответственным сдатчиком на этом заказе, который теперь перестал быть секретным и попадает в телеобъективы всякий раз, когда на Севмаше выводят со стапеля очередную АПЛ.

Фото: Пресс-служба "Севмаша"

Среди наград военных у ветерана-североморца была и есть одна особая - именная медаль английского короля Георга VI "За боевые заслуги при выполнении заданий в совместной борьбе с общим врагом". Он получил ее в 1943 году за участие в боевом охранении союзнических караванов, которые доставляли в Архангельск, Молотовск (ныне - Северодвинск) и Мурманск грузы по ленд-лизу из Великобритании и США. "Гремящий", на котором всю войну служил Павел Лапшинов, провёл 90 боевых операций. На счету гвардейского экипажа - 14 сбитых и 23 поврежденных немецких самолёта, как минимум, одна потопленная вражеская подлодка.

Фото: Пресс-служба "Севмаша"

В 1944-м старшина Лапшинов стал командиром отделения артиллерийских электриков на эсминце "Гремящий". А рядом с медалью от союзников появилась и наша - "За боевые заслуги", потом к ним прибавилась медаль "За оборону Советского Заполярья"…

День Победы Павел встретил в Молотовске, что и определило его послевоенную судьбу. Тут он нашел и свою профессию, и свою семью. Тут обрел заслуженное уважение и тут уже останется навсегда.

Проститься с Павлом Васильевичем Лапшиновым могут все, кто это планирует, 16 марта в Северодвинске по адресу: ул. Ленина, 9 (Дом техники). Начало церемонии в 11 часов.