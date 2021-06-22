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Рубрика: Происшествия

Почти тропический ливень

В Воронеже разбираются с причинами подтоплений во время дождя
Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 136(8487)
Из-за сильного ливня, прошедшего в Воронеже, затопило Центральный парк - вместе с точками общепита и автомобилями на парковке. Осадка грунта также спровоцировала порыв трубопровода на левом берегу. В Железнодорожном районе города ввели режим ЧС.
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Дождь в минувшую среду длился часа полтора-два: в одних местах Воронежа он был умеренным, в других - почти тропическим. Затопило многие улицы и дворы, пришлось перекрывать движение под виадуком на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы: вода прибывала так быстро, что три насоса не успевали ее откачивать. На основных дорогах работали машины для откачки ила, позже их перебросили на второстепенные улицы и в частный сектор.

Больше всего пострадал Центральный парк, расположенный в низине. На расчистку дорожек и оборудования от грязи понадобилось несколько дней. В управлении экологии города, однако, сообщили, что ущерба объекту нет. Группа воронежцев, чьи автомобили залило на парковке у входа в парк, намерена требовать компенсации в суде. Они утверждают, что некоторые машины не подлежат ремонту, в других случаях нужны крупные вложения. Предупреждений о погодной аномалии не было, эвакуироваться из парка люди не смогли.

Одним из факторов ЧП в Воронеже традиционно считают состояние ливневки. В мэрии отметили, что трубы находятся в рабочем состоянии.

- На балансе города более 3,5 тысячи смотровых колодцев и почти две тысячи ливнеприемных. Они расположены, как правило, на магистральных улицах, очистка осуществляется специалистами МКУ "Городская дорожная служба" минимум дважды в год. Поэтому муниципальные сети ливневки выполняют свою функцию - принимают воду. Но в период залпового выброса воды - например, сильных ливней - на ее прием требуется некоторое время, - пояснил начальник отдела управления информации Максим Деревянкин.

Во время дождей ведется мониторинг мест, где исторически образуются локальные подтопления. Воду откачивают помпами и спецмашинами, прочищают решетки ливнеприемников от мусора и веток.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области
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- Администрация города прорабатывает вопросы модернизации некоторых участков ливневой канализации (где это технически возможно), для чего проведена полная инвентаризация всей системы, - добавил Деревянкин.

За природным потопом последовал техногенный. В ночь со среды на четверг на левом берегу прорвало подземный водопровод в переулке Севастопольском. Специалисты полагают, что во время дождя грунт осел и старые сети не выдержали. Подтопило несколько участков, домов и автомобилей в частном секторе. Шесть человек разместили в гостинице. Когда специалисты водоканала начали устранять аварию, давление в системе вновь упало: как выяснилось позже, лопнула труба метрового диаметра в районе улицы Урывского. Образовалась продольная трещина длиной 3,5 метра. Ее замена превратилась в техническую спецоперацию: рядом с местом порыва расположены газопровод и бетонный забор, который мог обрушиться.

На время ликвидации аварии пришлось отключать воду сначала в Левобережном, затем в Железнодорожном районе. Это довольно большая часть города, там проживают свыше 350 тысяч человек. В Железнодорожном районе ввели режим ЧС. Подвоз питьевой воды организовали в нескольких точках. С части домов ограничения сняли в течение суток. Но в десятках многоэтажек краны были сухими до конца выходных.

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