В Ялтинском заповеднике после потопа закрыли туристические тропы

В Крыму из-за последствий наводнения закрыты несколько популярных у туристов маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике. В горах в прошлую пятницу ваыпало до трех месячных норм осадков. И, как сообщила администрация ФГБУ "Заповедный Крым", туристические тропы "Экологическое кольцо" ("Боткинская" и "Штангеевская"), "Таракташская", "Кореизская", "Уч-Кош" и велосипедный маршрут "Ягодка" пока не доступны для любителей прогулок на природе.

- Их открытие планируется после полной ликвидации последствий паводка, - отметили в ФГБУ. - Тропы на некоторых участках размыты. Произошли каменные и земляные обвалы, не прекращаются потоки воды. Кроме того, ущерб нанесен и дорогам лесопожарного назначения, расчистку которых по понятным причинам необходимо провести в первую очередь.

Из списка закрытых маршрутов уже исключена тропа к знаменитому водопаду Учан-Су.

- Обвал по пути к водопаду устранен и угрозы безопасности посетителей нет, - отметили в ФГБУ "Заповедный Крым". - В ближайшее время временный настил будет заменен постоянным, а разрушенную подпорную стену восстановят. Надеемся, что самое страшное уже позади и благодарим за понимание тех, кто не подвергает опасности себя и своих близких воздерживаясь сейчас от посещения заповедника.

Напомним, накануне Роспотребнадзор сообщил о закрытии пляжей Южного берега Крыма для купания отдыхающих. Но некоторые пострадавшие пляжи уже успели отсыпать галькой и щебнем, и они доступны для отдыха и загара. А вот купаться санитарные врачи пока запрещают из-за опасности распространения инфекционных заболеваний.

Сегодня более 21 тысячи военнослужащих Минобороны и почти 140 единиц техники приступили к уборке населенных пунктов Ялты. Всего военные оказывают помощь в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.