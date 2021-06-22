День памяти и скорби Министерство науки и высшего образования РФ встречает сотнями рассказов о вкладе студентов, преподавателей и научных работников в Победу. О том, как вчерашние первокурсники вместо учебы выбирали добровольный призыв, как формировались отделения и взводы из числа преподавателей, как не смыкая глаз в невероятно сложных условиях работала наука. В эвакуированных лабораториях круглосуточно трудились ученые для того, чтобы был изобретен отечественный пенициллин, чтобы было как в песне "броня крепка и танки наши быстры".

"Память поколений и сохранение исторической справедливости - одни из важнейших задач, которые стоят перед нами. Все величайшие открытия XX века были сделаны во имя мира на земле. И сегодня наш долг - помнить и передавать знания следующим поколениям о тех, чья жизнь стала ценой нашего мирного неба, и о тех, чьи открытия приближали Победу", - уверен глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Оплот мужества и стойкости солдат

Прежде чем пришел победный май 1945 года, восемьдесят лет назад, 22 июня, когда едва начинало светать, враг напал на страну. Первой на себя приняла удар Брестская крепость. Исторический рубеж страны защищали отважные ребята со всех уголков большого государства. В роковое утро, 22 июня 1941 года, среди них был и выпускник Нефтяного института (сейчас - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова) Магомед Узуев.

Он мог бы стать выдающимся военным деятелем и руководителем. Но… не успел. Он погиб. Погиб, как настоящий мужчина: закрыв собой землю, где давал присягу на верность.

В страшные предутренние часы заместитель командира учебного взвода 333-го стрелкового полка Магомед Узуев находился в Цитадели у Тереспольских ворот. Его полк первым принял на себя удар врага. Когда немцы прорвались в крепость, Магомед обвязал себя гранатами и бросился в гущу наступающих врагов. Он навсегда остался молодым, горячим, двадцатичетырехлетним Героем России. Приставлен к награде посмертно 19 февраля 1996 года, как только стали известны имя бесстрашного замкомандира полка и его подвиг.

"Чеченская земля подарила нашей общей родине много славных воинов. Среди них - Магомед Узуев, чье имя золотыми буквами вписано в летопись нашей великой Отчизны. Благодаря мужеству и личному примеру героизма таких парней, как Магомед Узуев, Брестская крепость продержалась почти месяц. Он был в ряду тех, кто первым принял на себя удар группировки, брошенной на ее уничтожение. Молодой воин Красной Армии героически погиб 22 июня 1941 года - в первый день войны, но успел оставить о себе славную память как настоящий патриот и защитник Отечества. Его подвиг посмертно увековечен высшей наградой - золотой звездой Героя России! Для будущих поколений Магомед Узуев останется ярким примером любви к своему народу и Отечеству! Его имя высечено на мемориале Брестской крепости среди других имен ее защитников. Мы увековечили память нашего героя, назвав в его честь центральную улицу в Грозном", - рассказывал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Словами благодарности о выпускнике вуза поделился ректор ГГНТУ им. Миллионщикова Магомед Минцаев.

"Сегодня мы вновь вспоминаем его историю, его семью, воспитавшую достойного сына своего народа… Чувство гордости и чувство горечи переполняет сердце: Магомед Узуев- сколько добрых дел он мог совершить, если бы остался жив! Он не был солдатом срочной службы, он был преподавателем учебного взвода и ничто не предвещало беды. Он мог вернуться в родное село Итум-Кали, мог стать одним из преподавателей университета… Но у истории нет сослагательного наклонения! Поэтому у нас есть Магомед Узуев и светлая память о его подвиге. Сегодня при личной поддержке Главы Республики Рамзана Кадырова проводятся мероприятия по сохранению памяти и защиты исторической правды", - сообщил ректор.

Все для фронта, все для Победы!

Когда из всех радиоприемников страны прозвучал голос Юрия Левитана, вчерашние студенты отложили планы по учебе на неизвестный срок, обняли близких и отправились добровольцами на фронт. Вместе со студентами плечом к плечу встали преподаватели вузов.

"Уже в первые дни Великой Отечественной войны студенты и преподаватели институтов, которые располагались в то время в Тюмени и Тобольске, записывались в ряды добровольцев. В ТюмГУ сохранилась записка для бухгалтерии: "срочно выдать зарплату уходящим в ряды Красной Армии". В списке 26 фамилий. Учебным заведениям пришлось очень нелегко. Вузы быстро перешли на рельсы военного времени. По сокращенной программе выпускали нужных специалистов для ориентированной на фронт экономики страны. В годы войны девиз "Все для фронта, все для Победы!" был для студентов и преподавателей наших институтов не просто лозунгом, а смыслом жизни",- отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Но те, кто смог выжить и вернуться, создавали с нуля новые институты, развивали экономику регионов и отстраивали заново спаленные дотла города.

Первый ректор Тюменского индустриального института (сейчас - Тюменский индустриальный университет) Анатолий Косухин, будучи человеком необычайной скромности, никогда не афишировал свои военные заслуги.

В первые годы работы Косухина о подвигах ректора никто ничего не знал. О его подпольной работе под кличкой "дядя Костя" стало известно только в 1969 году, когда свердловский журнал "Уральский следопыт" опубликовал интересную статью под названием "Гестапо ищет Косухина".

Оказывается, с первых дней оккупации Крыма в ноябре 1941 года, девятиклассник Анатолий Косухин активно включился в борьбу с фашистскими захватчиками и вместе со своими друзьями организовал молодежное сопротивление. Члены Симферопольской подпольной организации совершили более 30 операций. В ходе их было уничтожено 250 тонн горючего, сожжено 20 машин, взорваны 41 вагон и водокачка на станции Симферополь, убито 89 солдат и офицеров противника. Группа подпольщиков не раз срывала отправку молодежи в Германию.

Он выжил после сильной контузии, получил высшее образование, защитил кандидатскую диссертацию, создал новый институт, который на долгие годы стал опорным вузом для нефтяной промышленности региона. За заслуги в подпольной борьбе против фашистских оккупантов указом в 1965 году ректор Косухин был награжден орденом Ленина.

В считанные месяцы после начала войны на Урал были переброшены ведущие научные институты страны. И здесь, ежедневно, не прерываясь ни на минуту шла огромная работа по созданию самых сильных в мире танков, по разработке стратегического оружия, по подготовке продовольственного запаса. Урал не бомбили с воздуха. Но он отдавал фронту больше, чем мог: лучших из молодежи, лучшее, что было на производстве и в науке. Поколение победителей смогло выстоять в одной из самых страшных войн XX века.

"В нашей жизни есть то, что сложно переоценить. И сколько бы раз мы ни сказали "спасибо", этого будет мало. В этом порядке вечных ценностей - любовь к Родине, уважение к родителям и преклонение перед подвигом поколения победителей - тех, кто не жалея себя, бился за Победу. Мы должны сделать все, чтобы в одном ряду с солдатами и генералами появились имена студентов, преподавателей, ученых", - уверен полпред Уральского Федерального округа Владимир Якушев.

Научный прорыв

За эти долгие четыре года война пришла в каждый дом. Из Башкирии на фронт ушли более 700 тысяч воинов. Половина из них сложили головы в бою, пропали без вести…

"Мы искренне благодарим тех, кто вернулся домой израненным, добросовестно трудился, поднимая страну из руин. Кто ковал Победу в тылу, трудился на заводах и фабриках, полях и стройках, в медсанбатах и госпиталях, кто работал в научных центрах и каждым своим открытием приближал Победу. Мы остаёмся в безмерном долгу перед фронтовиками и тружениками тыла. Равняемся на их мужество, стойкость и стремление побеждать. Сегодня мы вспоминаем поколение победителей, наших родных и близких, защищавших Родину и отстоявших мир на нашей земле, на всей планете. Они навсегда останутся в наших сердцах", - уверен глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Но война шла не только на линии огня! День и ночь бились за научные открытия в лабораториях ученые, аспиранты, студенты… Именно они учили танки быть невидимыми, стрелять метко в цель, создавали пуленепробиваемые стекла и новые сверхлегкие сплавы. На страницах Евразийского НОЦ - десятки историй, десятки имен тех, кто приближал Победу своими открытиями. Вот лишь некоторые из этих имен, работавших во имя Победы!

Мстислав Келдыш, Сергей Христианович, Андрей Трофимук, Зинаида Ермольева, Пётр Капица - титаны научной мысли сороковых годов. Герой Соцтруда Евгений Патон открыл электрическую сварку и в десятки раз повысил производительность танков, прославленные ученые Игорь Курчатов и Анатолий Александров создали эффективный механизм защиты советских кораблей от магнитных мин, а карбинольный клей Ивана Назарова "умел" ремонтировать бензобаки, клеить корпуса аккумуляторов, реставрировать сверла, чинить блоки цилиндров на танках и автомашинах. Для них и еще тысяч советских ученых 22 июня 1941 года тоже началась новая страница в биографии. Кто-то, как Игорь Курчатов, рвался на передовую и лишь чудом и уговорами по линии партии остался на месте для важных разработок, кто-то откладывал научную работу до лучших времен и менял микроскоп на ружье и солдатскую шинель, кто-то подхватывал работу учителя и спешил сделать то самое открытие, которое спасет раненых, уничтожит врага и точно будет служить мирной и спокойной жизни. И память о них сегодня - лишь малая часть благодарности за большой научный подвиг.