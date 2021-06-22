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22.06.2021 06:37
Рубрика: Российский автопром

"Свято место пусто не бывает". Эксперт оценил планы продавать дорогие Lada

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В ближайшие пять лет АвтоВАЗ планирует представить абсолютно новые модели Lada. По словам президента компании Николя Мора, с их помощью марка выведет бренд в более высокий ценовой сегмент. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" оценил перспективы таких моделей Lada.

Фото: www.auto.ru
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"Решение продавать автомобили Lada в ближайшем будущем дороже миллиона рублей явно продиктовано запланированной стратегией развития всего альянса, а не самостоятельным решением руководства АвтоВАЗа.

Решение крайне неоднозначное, но объяснимое. В ближайшем будущем российский автопроизводитель окончательно перестанет существовать как отечественное предприятие и станет просто российским филиалом мирового автогиганта.

Уже официально объявлено, что все новые модели Lada фактически станут локализованными адаптациями автомобилей группы Renault, то есть, будут построены на глобальных зарубежных платформах с большим применением зарубежных компонентов, несмотря на заявленный уровень локализации. В таких условиях удержать нынешнее ценовое позиционирование Lada окажется просто невозможным.

Плюс ко всему руководство альянса прямо заявляет, что готово пожертвовать объемом продаж (читай производства) ради увеличения нормы прибыли, а это значит, что неминуемы и производственные перестроения в рамках имеющихся ресурсов компании - стандартная схема работы автогигантов на нестабильных рынках в период кризиса.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Пока давать прогнозы такой стратегии рано, но даже в худшем случае, а именно при принудительных попытках вывести Lada из привычного россиянам сегмента "лоу-кост", можно рассматривать ситуацию как положительную. Дело в том, что на рынке "свято место пусто не бывает", а значит освободившийся сегмент кто-то обязательно займет.

Есть большая вероятность, что помочь в этом могут китайские автоконцерны, которые имеют огромные модельные ряды на родине практически в любых ценовых сегментах. А это значит, что в России не исключено появления новых автобрендов и новых автозаводов, то есть, новых инвестиций и новых рабочих мест", - отметил эксперт.

#Lada