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22.06.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Toyota Land Cruiser 300 обошел в гонке более мощный Nissan Patrol Nismo

Текст: Константин Руссов

Некоторые из владельцев нового Toyota Land Cruiser 300 не смогли пройти мимо искушения испытать динамику внедорожника, который со сменой поколений получил V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л.с. (650 Нм) и 10-ступенчатый "автомат".

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Разумеется, такие замеры времени разгона нельзя считать полностью объективными, но, тем не менее, они показывают, что добиться паспортных 6.7 секунды вполне реально. В видео, опубликованном Kurdistan Automotive Blog в Instagram, у LC300 на выполнение спринтерского упражнения ушло примерно 7 секунд.

Land Cruiser 300 соревновался в заезде по прямой с Nissan Patrol Nismo, могучий V8 которого имеет в запасе 434 л.с. и 560 Нм.

Patrol Nismo, кажется, не оставляет, коллеге-внедорожнику и шанса, но в итоге "Крузак" всё-таки вырывается вперёд. Судя по показаниям спидометра, скорость автомобилей составляет не менее 160 км/ч.

#Toyota #Nissan