В "Зарядье" прошла Акция Памяти к 80-летию начала войны

Прямая трансляция велась в эфире сразу нескольких площадок ВГТРК: телеканалов "Россия" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Радио России", Вести FM и на платформе Смотрим. Ведущими стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов. О том, что пройдет такая Акция Памяти, накануне сообщала "РГ".

Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Пегова, Александр Петров, Виталия Корниенко, Алексей Гуськов и Марина Неёлова прочли поэму "Реквием" Роберта Рождественского. Музыкальным сопровождением стало сочинение композитора Кузьмы Бодрова, исполненное Всероссийским юношеским симфоническим оркестром и сводным хором под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. К оркестру в этот день присоединились прославленный скрипач Вадим Репин, а также юные музыканты Александр Рублёв, Тимофей Яхнов и Иван Бессонов. Акция Памяти завершилась песней "Журавли" в исполнении Ильдара Абдразакова.

Как прошла Акция Памяти можно увидеть в эфире телеканала "Россия" 22 июня в 08:00 и 01:50 и посмотреть уже сейчас в любое удобное для каждого зрителя время на онлайн-платформе Смотрим по ссылке.