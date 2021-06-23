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Текст:   Игорь Зубков 
00:01 23.06.2021

Агентство НКР ожидает роста цен на жилье и нового рекорда ипотеки

Изменение условий программы льготной ипотеки со 2 июля не остановит рост цен на квартиры и не помешает ипотеке взять новый рекорд, считают аналитики рейтингового агентства НКР.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Рост цен будет более сдержанным, но продолжится как минимум до конца года, в том числе благодаря покупкам жилья для сдачи в аренду и перепродажи, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов, говорится в аналитическом комментарии НКР. Из-за этого продолжит расти средний размер кредита, который с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года уже подскочил на 29% (по данным ЦБ - до 2,9 млн руб.).

Фото: iStock
Что мешает горожанам взять ипотеку на дом в деревне

Средняя ставка по собственным программам банков поднимется с 8 до 9%, то есть будет выше, чем в 2020 году, но меньше, чем два года назад, прогнозируют аналитики НКР. По льготной программе максимальная ставка повышается с 6,5 до 7%, но банки предлагают ставки ниже, поскольку условия субсидий от государства позволяют им поступиться маржой сейчас, чтобы зафиксировать ее в будущем.

Ключевое изменение программы - снижение максимального размера кредита до 3 млн руб. во всех регионах, включая Московскую и Петербургскую агломерации, где до 2 июля еще действует лимит на уровне 12 млн руб. Аналитики ВТБ отмечали, что в новые условия вписываются средние цены в 24 регионах, а еще более чем в 30 субъектах РФ программа будет актуальна для клиентов с первым взносом до 25% стоимости жилья.

Изменение условий льготной ипотеки охладит рынок, однако в большей степени это коснется лишь Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где очень дорогое жилье. В январе-апреле на эти регионы пришлось 30% общего объема выдач ипотеки. В целом по стране долю новой ипотеки со средней суммой до 3 млн руб. НКР оценивает в 50%. В связи с этим агентство не ждет сильного замедления выдач кредитов.

Поддержит рынок изменение условий другой льготной программы - семейной ипотеки, которая станет доступна семьям, где с 2018 года родился хотя бы один ребенок. Наиболее заметным будет ее положительное влияние в Москве и Санкт-Петербурге благодаря сохранению повышенных лимитов кредитования по этой программе (12 млн руб. в столичных агломерациях).

Запланированное Банком России с 1 августа повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%) вряд ли окажет, по оценке НКР, значимое влияние на рынок, несмотря на ожидаемый из-за него рост ставок по таким ссудам, поскольку затронет очень ограниченное число заемщиков: увеличение доли таких кредитов было во многом обусловлено льготной ипотекой в крупных городах с дорогим жильем.

В итоге агентство ожидает выдач на 4,6-4,8 трлн руб. по итогам года, а в его оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к отметке в 5 трлн руб. В 2020 году задолженность по ипотеке выросла на 21,8%, было выдано 1,7 млн кредитов (+35% к 2019 году) на 4,3 трлн руб. (+50%).

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