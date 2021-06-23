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Рубрика: Общество

Астронавты на МКС в пятницу продолжат работу в открытом космосе

Астронавты Тома Песке (Франция) и Шейн Кимброу (США) 25 июня осуществят очередной выход в открытый космос, чтобы продолжить установку солнечных батарей на МКС. Об этом сообщает НАСА.

Фото: Иван Вагнер/Роскосмос
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На прошлой неделе Кимброу и Песке провели два выхода в открытый космос для монтажа новой панели солнечной батареи станции на поверхности американского сегмента станции. Планируется, что во время третьего выхода работы продолжатся около 6,5 часа, пишет РИА Новости. За это время астронавты должны будут установить и развернуть вторую солнечную панель. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей для генерации большего количества электроэнергии.

Напомним, в начале июня российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров совершили выход в открытый космос. Космонавты выполнили ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента МКС.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. В ее составе: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Общество Космос В мире США

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