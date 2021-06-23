Указ главы Республики Башкортостан от 23 июня 2021 года № УГ-320 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункты 22 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан) и 25 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан) дополнить абзацем следующего содержания:

"- с 29 июня 2021 года проводить личные приемы лишь в отношении граждан, имеющих при себе один из документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Указа (справка (сертификат) о прохождении вакцинации, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019; о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019; об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР).";

2) в приложении № 2 позицию:





"С 29 июня 2021 года:

общественное питание (при количестве посадочных мест 10 и более);" заменить позицией следующего содержания:





"С 29 июня 2021 года:

деятельность объектов общественного питания, осуществляемая в закрытых помещениях (при количестве посадочных мест 50 и более);".

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







