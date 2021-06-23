Биолог Анча Баранова раскрыла главную опасность индийского штамма

Индийский штамм коронавируса быстрее поражает легкие человека. Следовательно, у врачей меньше времени, чтобы спасти пациента. Об этом заявила Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

Она отметила, что болезнь развивается молниеносно. Пациент поступает в больницу с небольшим поражением легких. А уже через сутки он в реанимации. "То есть функция легких теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года", - объясняет специалист. Баранова рассказала, что при COVID-19 клетки эпителия в легких перестают производить необходимые для газообмена вещества. "А следующий шаг - клетки вообще превратятся в фибробласты. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов", - цитирует биолога издание "Лента.ру".

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм SARS-CoV-2 более агрессивный. Время перехода от легкого течения болезни к тяжелому сократилось.

"Пока мы не можем сказать, что он более летальный, - добавил глава Минздрава России Михаил Мурашко. - Он более контагиозный (заразный - прим. ред.)".