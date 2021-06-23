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Рубрика: В мире

Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара

Возможное решение России и Китая отказаться от доллара не повлияет на положение американской валюты в мире. Такое мнение выразил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая во вторник на слушаниях в Конгрессе по преодолению вызванного коронавирусом кризиса.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Пауэлл указал, что доллар является мировой резервной валютой, пишет ТАСС. "Это все благодаря нашим демократическим институтам, достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала", - заявил глава финрегулятора, отметив, что в данной ситуации вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Сейчас их доля в фонде составляет 35%. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.

Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что Россия не собирается отказываться от доллара как резервной валюты или средства для расчетов. При этом он напомнил, что "Соединенные Штаты используют доллар, свою национальную валюту для различного рода санкционных мер".

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