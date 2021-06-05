Путин: Россия не будет отказываться от доллара

Россия не собирается отказываться от доллара как резервной валюты или средства для расчетов, пояснил президент на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

"Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты, либо как от универсального средства расчетов - это не так", - уточнил суть своих заявлений на пленарном заседании ПМЭФ президент.

"Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, свою национальную валюту для различного рода санкционных мер", - сказал Путин. И из-за этого, например, Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.