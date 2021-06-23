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Новой Белоснежкой стала актриса колумбийско-польского происхождения

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    23.06.2021, 17:27
Текст:   Богдан Бобров
Фото: instagram.com/rachelzegler Фото: instagram.com/rachelzegler
Фото: instagram.com/rachelzegler

Компания Disney продолжает клепать ремейки своих классических мультфильмов, и следующей на очереди - вслед за "Королём львом", "Аладдином", "Книгой джунглей", так далее - значится "Белоснежка". Переделке которой уже нашли актрису на титульную роль.

Ею станет, согласно информации Deadline, американская певица, актриса и ютуберша Рэйчел Зеглер, имеющая колумбийские и польские корни. На большом экране она еще не появлялась, но в декабре текущего года выйдет "Вестсайдская история" Стивена Спилберга с её участием.

Режиссером картины назначен Марк Уэбб ("500 дней лета", дилогия "Новый Человек-паук", "Одаренная"), отметивший экстраординарные вокальные навыки барышни и прочие её достоинства, в частности силу, ум и оптимизм. Всё это, по словам Уэбба, в работе над ремейком очень пригодится (особенно оптимизм, надо думать - прим. ред.).

Производство картины, по информации издания, стартует в 2022 году.

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