Премьер Беларуси назвал MILEX хорошо узнаваемым брендом

Хорошо узнаваемым брендом, "олицетворяющим интеллект, качество и инновационность белорусского оборонно-промышленного комплекса", назвал премьер-министр РБ Роман Головченко международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2021, выступая в среду на ее открытии в Минске, информирует БЕЛТА.

Военные аналитики отмечают, что на выставке в этом году представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.

Не случайно MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе. Уже двадцать лет этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения, уточняет агентство.

Назвав участников представительного форума "друзьями, партнерами и коллегами", глава правительства констатировал, что все они "работают над созданием современных образцов вооружения, которые стоят на страже обороны и безопасности" не только Беларуси и его "стратегического партнера и союзника - Российской Федерации", но и целого ряда государств во всех регионах мира.

Особый акцент сделал премьер на миролюбивом внешнеполитическом курсе, который последовательно отстаивает его страна, призывая к разрядке на континенте, созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности.

"Мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами. Но вместе с тем и непростое положение в мире, и очередные попытки агрессии, пока экономические, заставляют нас, конечно же, концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", - подчеркнул он.

Беларусь, выразил убеждение премьер, благодаря таланту белорусских мастеров, всегда будет занимать достойное место в элитном сообществе разработчиков и создателей вооружения и военной техники. А вопросы технологической безопасности государства, особенно в такой сфере, как обороноспособность, констатировал он, без сомнения, носят чрезвычайно важный характер, являясь частью государственного суверенитета.

В этой связи Головченко назвал обеспечение технологической независимости, импортозамещения, развития промышленной кооперации со стратегическими союзниками "приоритетом государственной политики в военно-технической сфере".