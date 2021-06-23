В Подмосковье поставлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Московской области за минувшие сутки выявлено 2 323 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Этот показатель - абсолютный максимум с начала пандемии.

Больше всего случаев коронавируса с начала пандемии зафиксировано в Королеве - 18 605. За последние сутки лидером по приросту стал Сергиев Посад, где заболело 294 человека.

Подмосковье занимает второе место в России по суточному приросту COVID-19 после Москвы. Власти Московской области уже ограничили массовые мероприятия, усилили масочный режим и не исключают новых санитарных ограничений.