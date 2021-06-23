Несколько лет назад власти Хабаровского края приобрели четыре мобильных медицинских комплекса на базе автомобилей высокой проходимости для обслуживания малых поселений.
Машины распределили по центральным районным больницам на севере и юге региона.
В этом году краевой минздрав решил собрать все мобильные комплексы, что называется, в единый кулак и организовать автопоезд. В его составе передвижная флюорографическая установка, маммограф, диагностический и стоматологический комплексы. Впервые выездную бригаду составили специалисты не только государственных, но и частных клиник. В среднем на приеме у медиков автопоезда при полной загрузке аппаратуры бывает около 300 человек в день. График движения автопоезда составлен так, чтобы попасть на прием могли жители ближайших сел, которых организованно привозят на автобусах.
Автопоезд уже объехал три района: имени Лазо, Вяземский и Бикинский. К середине июня специалисты осмотрели более трех тысяч человек. До конца июля медики работают в Хабаровском районе.
- Сельчане активно пользуются возможностью обследовать здоровье, сделать прививку против COVID-19. Просят врачей откорректировать лечение, дать рекомендации по питанию. Пациенты, у которых выявили патологию, получают направление на дообследование в профильные медучреждения края, - рассказала главный врач Хабаровской РБ Юлия Маленьких.
В Хабаровском крае есть поселения, куда добраться можно только по воде. Там нет стационарных медучреждений, но с 2013 года к сельчанам каждое лето приходит теплоход "Здоровье". Это, по сути, целая поликлиника на воде. Сейчас она совершает очередной, девятый по счету дальний рейс.
На борту 19 врачей самых востребованных в глубинке специальностей. За полтора месяца - с 21 мая по 4 июля - бригада теплохода обслужит жителей 32 поселений четырех районов.
- Первая остановка была 22 мая в селе Вознесенское Амурского района. До 8 июня медики работали в Ульчском районе. Затем по Амгуни поднялись в район имени Полины Осипенко. А с 26 июня по 3 июля побывают в селах Комсомольского района, - рассказал министр здравоохранения края Юрий Бойченко.
В этом году в медбригаде теплохода "Здоровье" работают лучшие специалисты территориального клинико-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Для многих это далеко не первая подобная командировка. В 2020-м плавучая поликлиника, например, приняла 3,9 тысячи человек, в том числе 1,1 тысячи дети.
- Жители отдаленных поселений проходят комплексное обследование и прививаются от коронавируса. Это отвечает задачам национального проекта "Здравоохранение", среди которых увеличение охвата населения медосмотрами и снижение смертности, - заявил зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
В сентябре в Хабаровский край приедет медицинский поезд РЖД "Академик Федор Углов". 12 дней мощный передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ) поработает на небольших станциях от Советской Гавани до Литовко. Традиционно железнодорожные медики будут обследовать и консультировать работников РЖД и их семьи, а также ветеранов транспортной отрасли. Но бригада поезда никогда не отказывает в помощи местному населению.
- Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в любом учреждении здравоохранения, - уточнили в пресс-службе ДВЖД.