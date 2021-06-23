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23.06.2021 15:43
Рубрика: Общество

На станцию Здоровье

Жители отдаленных сел Хабаровского края получат квалифицированную медицинскую помощь
Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
В этом году в Хабаровском крае работают сразу две мощные мобильные бригады медиков. В марте впервые в истории здравоохранения региона в отдаленные села южных районов отправился медицинский автопоезд. В мае в длительный рейс ушел теплоход "Здоровье", который ждут жители редких поселений, разбросанных по берегам северных рек. А в сентябре 12 остановок сделает передвижной консультативно-диагностический центр на далеких станциях ДВЖД.
Медицинский поезд "Академик Федор Углов" ждут во многих поселках Дальнего Востока. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Медицинский поезд "Академик Федор Углов" ждут во многих поселках Дальнего Востока. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Медицинский поезд "Академик Федор Углов" ждут во многих поселках Дальнего Востока. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Несколько лет назад власти Хабаровского края приобрели четыре мобильных медицинских комплекса на базе автомобилей высокой проходимости для обслуживания малых поселений.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Машины распределили по центральным районным больницам на севере и юге региона.

В этом году краевой минздрав решил собрать все мобильные комплексы, что называется, в единый кулак и организовать автопоезд. В его составе передвижная флюорографическая установка, маммограф, диагностический и стоматологический комплексы. Впервые выездную бригаду составили специалисты не только государственных, но и частных клиник. В среднем на приеме у медиков автопоезда при полной загрузке аппаратуры бывает около 300 человек в день. График движения автопоезда составлен так, чтобы попасть на прием могли жители ближайших сел, которых организованно привозят на автобусах.

График движения автопоезда составлен так, чтобы попасть на прием могли жители ближайших сел, которых организованно привозят на автобусах

Автопоезд уже объехал три района: имени Лазо, Вяземский и Бикинский. К середине июня специалисты осмотрели более трех тысяч человек. До конца июля медики работают в Хабаровском районе.

- Сельчане активно пользуются возможностью обследовать здоровье, сделать прививку против COVID-19. Просят врачей откорректировать лечение, дать рекомендации по питанию. Пациенты, у которых выявили патологию, получают направление на дообследование в профильные медучреждения края, - рассказала главный врач Хабаровской РБ Юлия Маленьких.

В Хабаровском крае есть поселения, куда добраться можно только по воде. Там нет стационарных медучреждений, но с 2013 года к сельчанам каждое лето приходит теплоход "Здоровье". Это, по сути, целая поликлиника на воде. Сейчас она совершает очередной, девятый по счету дальний рейс.

На борту 19 врачей самых востребованных в глубинке специальностей. За полтора месяца - с 21 мая по 4 июля - бригада теплохода обслужит жителей 32 поселений четырех районов.

- Первая остановка была 22 мая в селе Вознесенское Амурского района. До 8 июня медики работали в Ульчском районе. Затем по Амгуни поднялись в район имени Полины Осипенко. А с 26 июня по 3 июля побывают в селах Комсомольского района, - рассказал министр здравоохранения края Юрий Бойченко.

В длительный рейс ушел теплоход "Здоровье", который ждут жители редких поселений, разбросанных по берегам северных рек

В этом году в медбригаде теплохода "Здоровье" работают лучшие специалисты территориального клинико-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Для многих это далеко не первая подобная командировка. В 2020-м плавучая поликлиника, например, приняла 3,9 тысячи человек, в том числе 1,1 тысячи дети.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Жители отдаленных поселений проходят комплексное обследование и прививаются от коронавируса. Это отвечает задачам национального проекта "Здравоохранение", среди которых увеличение охвата населения медосмотрами и снижение смертности, - заявил зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В сентябре в Хабаровский край приедет медицинский поезд РЖД "Академик Федор Углов". 12 дней мощный передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ) поработает на небольших станциях от Советской Гавани до Литовко. Традиционно железнодорожные медики будут обследовать и консультировать работников РЖД и их семьи, а также ветеранов транспортной отрасли. Но бригада поезда никогда не отказывает в помощи местному населению.

- Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в любом учреждении здравоохранения, - уточнили в пресс-службе ДВЖД.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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