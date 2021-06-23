В Казани выписали всех детей, пострадавших при стрельбе в школе

Из Детской республиканской клинической больницы Татарстана выписали всех детей, получивших ранения при стрельбе в казанской гимназии №175.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, на лечении в стационаре оставались двое школьников. В удовлетворительном состоянии их отпустили домой.

Вместе с тем, трое пострадавших при ЧП остаются в федеральном медицинском центре в Москве.

Напомним, трагедия в гимназии №175 произошла утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный ружьем и самодельным взрывным устройством, ворвался в здание и открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам. В результате погибли девять человек - двое педагогов и семеро детей. Более 20 человек, преимущественно школьников, получили ранения различной степени тяжести. Некоторых из них впоследствии направили на лечение в Москву.

Галявиеву было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Он был арестован на два месяца, позже его перевели в следственный изолятор российской столицы для проведения психиатрической экспертизы.