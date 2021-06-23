В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки

Муниципальные власти Ялты намерены эвакуировать жителей кооператива "Хуторок" на Южнобережном шоссе, 27. Необходимость эвакуации вызвана угрозой для жизни людей. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

По ее словам, ситуация в этом месте такая же, как в поселке Васильевка, где дома оказались погребенными до самой крыши под нанесенной селевыми потоками землей и камнями. Под завалами находится магистральный водовод на Гурзуф и Ялту. В случае его повреждения последствия могут вызвать новую чрезвычайную ситуацию.

- Правоохранители и депутатский корпус обходят дома - важно эвакуировать местных жителей, - написала Павленко. - Увы, многие отказываются. Прошу с пониманием отнестись к ситуации!

Завалы вместе с местными жителями разбирают военные и спасатели. Но ситуация усугубляется тем, что в горах сейчас идут дожди, а рядом с засыпанными домами образовалась новая река.

- Здесь реки никогда не было, это новое русло сформировалось, - написала Павленко. - Нам сейчас важно понять, что делать с этой водой.

На утро сегодняшнего дня спасатели уже соорудили вокруг Ялты 52 дамбы и две отремонтировали, чтобы отвести от города новую угрозу наводнения. Для этого пришлось использовать более 1300 мешков с песком уложив на протяжении свыше двух километров. Наиболее пострадавшими от стихии стали поселки Васильевка и Кореиз, а также несколько городских улиц, где стихия не только затопила дома и засыпала их смесью камней и грунта.