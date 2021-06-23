Совфед уточнил нормы о зачислении в одну школу братьев и сестер

Из российского законодательства уберут норму, согласно которой братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в школу или детский сад должны иметь общее место жительства. Такой закон одобрил Совфед.

Напомним, что в декабре 2019 года президент подписал закон, который предусматривает приоритетное зачисление детей в детский сад или школу, где учатся их братья или сестры. Речь идет о детях, проживающих в одной семье и по одному адресу.

Нынешний закон дополняет этот документ и дает приоритетное право на зачисление в одну и ту же школу родных братьев и сестер независимо от места их регистрации.

Соответствующие поправки ранее разработали секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, депутат Госдумы Алена Аршинова, первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев и сенатор Мария Львова-Белова.

Прежние правила, считают парламентарии, создавали трудности родителям. Дело в том, что если детей запишут в разные учреждения по месту жительства, неудобно провожать и встречать их из школы или детского сада.