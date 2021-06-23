Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.06.2021,  
16:39
Текст:  Алексей Моисеев

"Тигр" в версии для Африки получил один из самых мощных пулеметов

На недавнем военном параде в Замбии были впервые продемонстрированы бронеавтомобили российского производства "Тигр".
Фото: Joe Snow Zambia / youtube.com Фото: Joe Snow Zambia / youtube.com
Фото: Joe Snow Zambia / youtube.com

От привычных уже образцов они отличаются усиленным вооружением. Во вращающейся бронированной башне с открытым верхом установлен считающийся в настоящее время одним из самых мощных в мире крупнокалиберный пулемет Владимирова.

Известно, что выпуск оружия калибра 14,5 мм также организовали в Китае, но их QJG-02 пока не получил большого распространения.

Благодаря установке КПВ у замбийских военных появилась возможность эффективно бороться не только с легкой бронетехникой, но и с низколетящими самолетами и вертолетами различных типов, а также беспилотными летательными аппаратами на дальности до 2000 м и высотах в 1500 м.

Интересно, что ранее местные силовики показывали "Тигры" с MG3, которые, как известно, являются развитием немецкого пулемета MG 42 времен Второй мировой войны.

Фото: ВоенТВ Беларуси / youtube.com
Появились первые фото новейшего белорусского БТР V-2

Также в параде приняли участие бронетранспортеры БТР-80 и выполненные на их базе бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-К.

Современные российские образцы потеснили эксплуатировавшиеся ранее устаревшие советские БТР-60, БТР-70, китайские WZ-551, южноафриканские Ratel и английские Ferret.

В числе автомобильной техники преобладают российские "Уралы". Среди них есть варианты с зенитным ракетным комплексом Rapier и израильскими разведывательными беспилотными летательными аппаратами Hermes 450.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронеавтомобили
Фото: РИА Новости
NI: ВМФ России не зря делает ставку на беспилотники 14:12
В России создали новый броневик сопровождения "Напарник" 21.06.2021
Ракета разорвала на части американский броневик на севере Ирака 07.06.2021
пулеметы
Фото: Минобороны РФ
Разработаны и испытаны двигатели для корветов проекта 20386 10:04
Появилось фото нового китайского пулемета QBV-191 10.06.2021
Сверхлегкий пулемет FN Evolys представили в Бельгии 11.05.2021
Замбия
Бронеавтомобили "Тигр" вооружили немецкими пулеметами в Замбии 22.03.2021