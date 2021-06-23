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23.06.2021 08:10
Рубрика: Легковые авто

Toyota Land Cruiser 300 уже начали использовать в полиции

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Al-Futtaim Toyota Фото: Al-Futtaim Toyota
Фото: Al-Futtaim Toyota

Дебютировавший 9 июня Toyota Land Cruiser 300 официально поступил в продажу в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ). Одним из первых покупателей новинки оказалась местная полиция - она представила патрульные автомобили на базе нового Land Cruiser.

Фото: Пресс-служба Toyota
Toyota Land Cruiser 300 обошел в гонке более мощный Nissan Patrol Nismo

Машины получили бело-зеленую, бело-синюю и желто-синюю ливреи (в зависимости от подразделений силовых структур) и проблесковые маячки на крыше. Полицейские Land Cruiser 300 будут использоваться в крупнейших городах ОАЭ - Дубаи и Абу-Даби.

Напомним, гамма Land Cruiser 300 включает три мотора - бензиновые турбо 3.5 V6 с индексом V35A-FTS (мощность 409 л.с.) и "атмосферник" 4.0 V6 серии 1GR-FE (282 л.с.), а также турбодизель 3.3 V6 (мощность неизвестна). Все агрегаты сочетаются только с 10-ступенчатым гидромеханическим "автоматом" и системой полного привода.

В ОАЭ за Land Cruiser 300 с 4,0-литровой атмосферной "шестеркой" (271 л.с., 385 Нм) просят от 229 900 дирхамов (около 4,57 млн рублей), версия с новым 3,5-литровым двигателем с турбокомпрессором (409 л.с, 650 Нм) дороже - от 297 900 дирхамов (около 5,93 млн рублей).

В России Toyota Land Cruiser 300 поступит в продажу в ближайшие месяцы.

#Toyota