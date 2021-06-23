Постановление губернатора Тверской области от 23 июня 2021 года № 43-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

Новости

BBC: Британский эсминец намеренно вошел в российскую погранзону 21:53
Украина запретила въезд россиянам без ПЦР 21:13
Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы 21:07
МИД: США отказываются должным образом рассматривать случаи кибератак на РФ 21:03
Умер актер Валентин Рыжий 20:57
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 20:35
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 20:30
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 20:17
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 20:00
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 19:46
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 19:46
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 19:44
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 19:42
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 19:40
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 19:38
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 19:01
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 19:01
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 18:53
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 18:50
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 18:28
СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 18:11
МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 июня 2021 г.

Постановление губернатора Тверской области от 23 июня 2021 года № 43-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 Постановления изложить в следующей редакции:

"1) проведение спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий и посещение их гражданами при соблюдении следующих условий:

численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек;

трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50 процентов от установленной вместительности помещения (объекта);

используется рассадка зрителей (посетителей) с интервалом не менее чем через одно посадочное место;";

2) дополнить Постановление пунктом 23 следующего содержания:

"23. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - Постановление Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1):

1) Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций совместно с иными исполнительными органами государственной власти Тверской области обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований Постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1;

2) Министерству здравоохранения Тверской области:

определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований Постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1;

обеспечить еженедельное представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области информации о проведении профилактических прививок в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1;

совместно с Министерством экономического развития Тверской области проработать механизм направления (получения) сведений (отчетности) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1, о выполнении требований данного постановления, разработать форму таких сведений (отчетности) и представить до 1 июля 2021 года соответствующие проекты правовых актов в Правительство Тверской области;

подготовить проект правового акта об ограничении деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1, в случае невыполнения требований, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области № 1.

Контроль за исполнением абзаца пятого настоящего подпункта возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы здравоохранения;

3) аппарату Правительства Тверской области совместно с исполнительными органами государственной власти Тверской области организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией