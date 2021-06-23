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Въехали в стену

23.06.2021 / 00:07
Из простых покрышек растут Эвересты вредных отходов. Фото: Сергей Куксин
Из простых покрышек растут Эвересты вредных отходов. Фото: Сергей Куксин
Электромобили Илона Маска обещают кардинально улучшить состояние окружающей среды. Говоря образно, авто станет другом экологии. А вот это вряд ли. Ведь остается другой загрязнитель - покрышка. Их производство на планете стремительно растет. Уже сейчас ежегодно выпускается 1,5 миллиарда покрышек, и, по всем прогнозам, совсем скоро эта цифра подскочит в разы. Что делать, когда они отъездят свое?

Сегодня из 17 миллионов тонн отправленных в утиль каждый год покрышек только половина перерабатывается - в основном сжигается в заводских печах, остальное идет на свалки, накапливая Эвересты вредных отходов. Но самое главное, что оба варианта вредят экологии, выбрасывая парниковые газы в атмосферу и загрязняя окружающую среду. Ученые Ростовского государственного университета путей сообщения и Инновационного центра Сколково нашли неожиданный и эффективный способ, который может помочь решить проблему. Они предлагают отправить покрышки на стройку.

Фото: Gorodenkoff / iStock
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- Как известно, производство цемента, из которого делают бетон, считается одним из самых грязных, кроме того, оно потребляет очень много энергии, - говорит кандидат физико-математических наук, руководитель проекта Георгий Лазоренко. - Цемент можно заменить, например, так называемыми геополимерами. Их получают из разных отходов, например, золы от сжигания угля, разных шлаков, хвостов от обогащения руд металлургии. Мы решили попробовать эти отходы соединить с другими - крошкой автомобильных покрышек.

Из 17 миллионов тонн сданных в утиль ежегодно покрышек лишь половина перерабатывается

Первые эксперименты оказались неудачными, крошка ухудшала прочность материала. Но ученые продолжали поиск. В итоге ими найден специальный раствор, после обработки которым тандем из отходов обретает повышенную прочность, а крошка придает ему теплоизоляционные свойства и низкую акустическую проницаемость.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ) и опубликована в Journal of Environmental Chemical Engineering. Отметим, что исследование выполнено в молодежной лаборатории, средний возраст сотрудников не превышает 30 лет.

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Фото: Gorodenkoff / iStock
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