Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Эффект от запланированных правительством экспортных пошлин на металлы в 2021 составит, по оценкам аналитиков "Атона", 6% от EBITDA компаний горно-металлургического сектора. Причем сильнее всех пострадают малорентабельный "Русал" (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%). Относительно защищены от негатива высокомаржинальный "Норникель" (поскольку новые пошлины не касаются металлов платиновой группы) и ориентированный на внутренний рынок ММК.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить решение о введении экспортных пошлин на металлургическую продукцию, они будут действовать с 1 августа до 31 декабря. Акции горно-металлургических компаний отреагировали на эту новость резким снижением.

По мнению аналитиков "Атона", пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022 году. В этом случае, по оценкам "Атона", влияние данного фактора на EBITDA в годовом исчислении обещает быть огромным - "Русал" (наиболее уязвимый из всех игроков сектора) может потерять до 27% EBITDA, НЛМК - 18%.