АТОР разъяснила новые правила въезда в Египет

Россияне, получившие вакцину "Спутник V", смогут въехать в Египет без ПЦР-тестов через 14 дней после введения второго компонента препарата. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

Ранее министерство здравоохранения и народонаселения Египта объявило о том, что иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации.

В АТОР отмечают, что упрощенный порядок коснется туристов, привитых одной из вакцин, которые одобрены ВОЗ и Управлением по лекарственным средствам Египта. "Спутник V" входит в этом число наряду с препаратами Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и Sinovac.

Как и в случае с ПЦР-тестами, сертификаты о вакцинации должны содержать QR-код и печать официального органа.

Дополнительное экспресс-тестирование вакцинированных туристов потребуется, только если они прибыли из одной из стран, где зафиксированы мутации.