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24.06.2021 17:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ ввел "шестидневку" раньше срока

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

"РГ" неоднократно сообщала о том, что АвтоВАЗ столкнулся с проблемами поставок комплектующих, из-за чего на заводе выпуск автомобилей осуществлялся с перебоями. Компенсировать отставание от плана решили введением дополнительных рабочих смен в субботу.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
В четвертый раз за год. Автомобили Lada снова подорожают

Неделю назад стало известно о "чёрных субботах": их введение планировалось с начала июля, но, по информации Лада.онлайн, конвейер АвтоВАЗа работал уже 19 июня, и такой "субботний режим" производства сохранится вплоть до начала корпоративного отпуска в конце августа.

"Для производства автомобилей на платформе В0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero), а также сборочно-кузовных производств Kalina (Lada Granta) и 4х4 (Lada Niva Legend) продолжительность работы составит 10 часов, для завода "Лада Запад Тольятти" (Lada Niva Travel) - 6 часов. Этот труд будет оплачен в двойном размере", - пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Ещё одна причина, по которой АвтоВАЗ выходит на работу по субботам: на Lada присутствует хороший спрос, и его необходимо удовлетворить - было бы из чего собирать.

"Уже объявлялось, что до сентября мы намереваемся набрать 1,5 тысячи человек. Но пока мы не нашли и не набрали этих людей, приходится организовывать такую сверхурочную работу. Конечно, такие решения мы принимаем по согласованию с профсоюзом", - цитирует Николя Мора, президента АвтоВАЗа, агентство "Интерфакс".

#Lada