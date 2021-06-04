Продажи Lada выросли почти на 130%, АвтоВАЗу нужны рабочие

Майские продажи Lada оказались успешнее не только относительно 2020-го, но и выросли по отношению к 2019 году.

Если брать для сравнения первый период, то показатель вырос почти на 130%! Пять месяцев АвтоВАЗ тоже закончил в плюсе, прибавив 53%. Увеличившийся спрос требует новых рабочих рук.

"Для удовлетворения растущего спроса компания до сентября 2021 года планирует нанять дополнительно более 1 500 сотрудников на производственную площадку АвтоВАЗа в Тольятти", - заявил новый президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что российские автопроизводители проводят акцию "Приведи друга", по условиям которой нынешний сотрудник, завербовавший новый кадр, получает денежную премию.