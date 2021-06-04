Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.06.2021 11:14
Рубрика: Российский автопром

Продажи Lada выросли почти на 130%, АвтоВАЗу нужны рабочие

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Майские продажи Lada оказались успешнее не только относительно 2020-го, но и выросли по отношению к 2019 году.

Фото: www,vk.com/wall-188649544_18956
"Шпионы" показали, какими будут двери новой Lada Vesta на фото

Если брать для сравнения первый период, то показатель вырос почти на 130%! Пять месяцев АвтоВАЗ тоже закончил в плюсе, прибавив 53%. Увеличившийся спрос требует новых рабочих рук.

"Для удовлетворения растущего спроса компания до сентября 2021 года планирует нанять дополнительно более 1 500 сотрудников на производственную площадку АвтоВАЗа в Тольятти", - заявил новый президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что российские автопроизводители проводят акцию "Приведи друга", по условиям которой нынешний сотрудник, завербовавший новый кадр, получает денежную премию.

#Lada