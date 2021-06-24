Бразилия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки

Рекордное число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии зарегистрировано за сутки - 115 228. Инфицировано уже свыше 18 миллионов человек (18 169 881), сообщили в минздраве республики.

Предыдущий суточный максимум новых случаев инфицирования - 100 158 - был зарегистрирован в конце марта. Пик заболеваемости был отмечен в стране в минувшую субботу, когда медики подтвердили 508 тысяч 932 новых случая заражения коронавирусом, пишет ТАСС.

По мнению главы Национального совета глав региональных управлений здравоохранения Карлоса Лулы, страна стоит "на пороге третьей волны" эпидемии. Страна занимает третье место после США и Индии по числу заболевших. По числу летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сделали уже больше 100 миллионов прививок от COVID-19. До конца года власти страны обещают вакцинировать всех желающих. В Бразилии, где проживают более 211 миллионов человек, полную схему из двух доз вакцин получили 22,6 миллиона жителей или около 10,6% всего населения.