Власть
24.06.2021 14:00

Лавров и Макей обсудили по телефону ряд двусторонних вопросов

Министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону ряд вопросов двусторонних отношений в продолжение переговоров в Москве.

Фото: Виталий Пивоварчик/ РИА Новости
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"Продолжилось обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений, затрагивавшихся на переговорах в ходе визита Владимира Макея в Москву 17-18 июня", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе Минска. Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии прошли 18 июня в Москве. На встрече была подтверждена нацеленность на решение задач, поставленных президентами двух стран.

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