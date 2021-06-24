Лавров и Макей обсудили по телефону ряд двусторонних вопросов

Министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону ряд вопросов двусторонних отношений в продолжение переговоров в Москве.

"Продолжилось обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений, затрагивавшихся на переговорах в ходе визита Владимира Макея в Москву 17-18 июня", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе Минска. Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии прошли 18 июня в Москве. На встрече была подтверждена нацеленность на решение задач, поставленных президентами двух стран.