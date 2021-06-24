Указ мэра Москвы от 24 июня 2021 года № 37-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ, от 22 июня 2021 г. № 35-УМ):

1.1. Абзац первый пункта 23.1 указа дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим указом".

1.2. Указ дополнить пунктами 26 и 27 в следующей редакции:

"26. Установить, что с 28 июня 2021 г. допускается посещение без предъявления QR-кода:

26.1. Зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, предусмотренную пунктами 18.1, 18.2, 22 настоящего указа, гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код.

26.2. Помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них.

26.3. Помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися.

27. Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода.".

1.3. Пункты 26 и 27 указа считать пунктами 28 и 29 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







