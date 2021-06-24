Посол США в России Салливан вернулся в Москву

"Я рад вернуться в Москву", - заявил дипломат, пообещав продолжить усилия по "продвижению внешнеполитических интересов США в России". По словам Салливана, он также рассчитывает возобновить контакты "с коллегами в правительстве РФ для установления стабильных и предсказуемых отношений" между двумя странами.

Напомним, решение о возвращении послов России и США на свои рабочие места было принято по итогам российско-американского саммита в Женеве. "Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов - в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги для достижения задач, определенных на саммите", - заявил Салливан. В качестве примера объединяющей повестки американский посол назвал диалог по вопросам стратегической стабильности.