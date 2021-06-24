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24.06.2021 17:26
Рубрика: В мире

Посол США в России Салливан вернулся в Москву

Текст: Екатерина Забродина
Посол США в России Джон Салливан вернулся в четверг в Москву. Об этом он подтвердил агентству "Интерфакс".
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

"Я рад вернуться в Москву", - заявил дипломат, пообещав продолжить усилия по "продвижению внешнеполитических интересов США в России". По словам Салливана, он также рассчитывает возобновить контакты "с коллегами в правительстве РФ для установления стабильных и предсказуемых отношений" между двумя странами.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Напомним, решение о возвращении послов России и США на свои рабочие места было принято по итогам российско-американского саммита в Женеве. "Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов - в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги для достижения задач, определенных на саммите", - заявил Салливан. В качестве примера объединяющей повестки американский посол назвал диалог по вопросам стратегической стабильности.

В мире США Россия и США

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