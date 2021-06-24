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24.06.2021 18:04
Рубрика: Легковые авто

В ГИБДД призвали москвичей не садиться за руль в жару

Текст: Юрий Зубко

ГИБДД не рекомендует ездить в аномальную жару за рулем.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В ГИБДД нашли лазейку, с помощью которой водители не платят штрафы

Только за последние дни произошло уже два ДТП водитель грузовика влетел в рекламный щит и в Новой Москве женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, - перед аварией они почувствовали себя плохо из-за духоты. Оба водителя погибли.

В Дептрансе советуют выезжать в город до 11 утра или после 17 вечера, когда жара чуть спадает.

"Надевайте свободную легкую одежду, солнцезащитные очки и берите много воды с собой в дорогу", - добавили там.

По данным Гидрометцентра России, аномальная жара до 35 градусов прогнозируется в Москве до конца недели. Локальные кратковременные дожди, гром и до 34 градусов ожидается в столице на выходных. Синоптики прогнозируют завершение жары во вторник, 29 июня.

Ранее в ГИБДД отметили, что действие жары на организм человека похоже на действие алкоголя: снижается скорость реакции, появляется сонливость, внимание ослабевает. Кроме того, перегрев способен спровоцировать обострение хронических заболеваний.